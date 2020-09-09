+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лукашенко: Решение о новых президентских выборах может быть принято на Всенародном собрании

Александр Лукашенко заявил, что проведение Всебелорусского народного собрания планируется в декабре 2020 года или в январе 2021 года.



"В декабре-январе проведем Всебелорусское народное собрание. Это съезд белорусского народа, половина вопросов политических, половина экономических - план на пятилетку", - заявил Лукашенко в интервью руководителям российских СМИ в эфире RT.

По его словам, на этом съезде "пропишем все по срокам вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно".

Как сообщалось, в январе 2020 года Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания в течение года. Дата проведения мероприятия не называлась.

Всебелорусское народное собрание пройдет в Беларуси в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]