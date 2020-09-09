







"В декабре-январе проведем Всебелорусское народное собрание. Это съезд белорусского народа, половина вопросов политических, половина экономических - план на пятилетку", - заявил Лукашенко в интервью руководителям российских СМИ в эфире RT.





По его словам, на этом съезде "пропишем все по срокам вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно".





Как сообщалось, в январе 2020 года Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания в течение года. Дата проведения мероприятия не называлась.





Всебелорусское народное собрание пройдет в Беларуси в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.





С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.





Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.