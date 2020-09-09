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Адвокат встретилась с Колесниковой: Похищение, угрожали расправой, насильственный вывоз за границу

Адвокат Людмила Казак встретилась с находящейся под стражей Марией Колесниковой, сообщает телеграм-канал штаба Бабарико.

Адвокат встретилась с Колесниковой: Похищение, угрожали расправой, насильственный вывоз за границу
Адвокат Людмила Казак встретилась с находящейся под стражей Марией Колесниковой, сообщает телеграм-канал штаба Бабарико.

Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь). Она находится в СИЗО № 1. В Следственном комитете заявили, что Мария Колесникова, Максим Знак и Илья Салей заключены под стражу.

Адвокат Людмила Казак после встречи с подзащитной рассказала, что Мария чувствует себя хорошо и бодро, в камере у нее шесть соседок.


 «В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», — рассказали в штабе. Адвокат намерена подать заявление о проведении судебно-медицинской экспертизы.

По данным адвоката, 7 сентября Колесникову задержали возле Национального художественного музея и доставили в ГУБОПиК, а потом привезли в КГБ, где требовали согласиться добровольно покинуть страну. После того, как она отказалась, ее насильно вывезли на белорусско-украинскую границу.

У Колесниковой нет документов о задержании, ей вручили только постановление об избрании меры пресечения, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября. В нем не указано, кем, когда, где она была задержана, говорит защитник.

«Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение — серьезное уголовное преступление — и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу. Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину. Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», — сообщили в штабе.

По мнению адвоката, утром 10 сентября может пройти допрос с участием Колесниковой. Вечером 9 сентября отец Колесниковой смог передать дочери необходимые вещи.

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинен вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.
tut.by
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