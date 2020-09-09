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Деятели культуры в Германии (в том числе нобелевский лауреат) призвали Меркель вступиться за Колесникову

Лауреат Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер, композитор Сергей Невский, писательница и журналистка Катя Петровская, директора театров и музыкальных фестивалей, высокопоставленные чиновники от культуры нескольких федеральных земель, хореографы, музыканты, литераторы обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с открытым письмом, озаглавленным «Свободу Марии Колесниковой».





Они призвали канцлера в первую очередь как можно быстрее выяснить, где находится член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова (письмо было написано до того, как стало известно, где находится Колесникова. — Прим. TUT.BY).


«Госпожа канцлер, мы обращаемся к вам с настоятельным призывом, чтобы вы лично — также на фоне вашего председательства в Европейском союзе — вместе со своими европейскими коллегами исчерпали все политические возможности, чтобы быстро выяснить местонахождение госпожи Колесниковой, гарантировать ее безопасность и добиться ее немедленного освобождения», — сказано в письме. Его авторы предполагают, что оппозиционерка сейчас «находится под стражей белорусских силовиков или спецслужб КГБ».

«Учитывая сообщения последних недель о пытках, насилии и похищениях людей в Беларуси, мы глубоко обеспокоены судьбой Марии Колесниковой», — подчеркнули деятели культуры.

Музыкант, куратор и арт-директор минского культурного проекта «ОК16» Мария Колесникова училась и работала в Штутгарте 12 лет, в том числе в качестве PR-менеджера известного фестиваля новой музыки ECLAT, поясняется в письме. Она руководила несколькими проектами в Штутгарте и Минске, в том числе в сотрудничестве с Гете-Институтом.


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