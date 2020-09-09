Канопацкая сообщила о желании зарегистрировать ОО и создать партию
Экс-депутат ниженей палаты парламента и экс-участница президентcких выборов Анна Канопацкая сообщила о планах зарегистрировать общественное объединение и учредить оргкомитет по созданию собственной партии.
«Мной, совместно с юристами нашей инициативной группы, подготовлены и направлены в Минюст документы на регистрацию Общественного объединения "Право будущего", - сообщила Канопацкая в facebook.
«Кроме того, в ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идёт процесс согласования входящих в него кандидатур», - добавила она.
21:17 09/09/2020
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