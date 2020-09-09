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"Абсурдные инсинуации": МИД Польши опроверг существование под Варшавой центра управления протестами в Беларуси

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал абсурдными инсинуациями заявления белорусского президента Александра Лукашенко о существовании под Варшавой центра управления протестами в Беларуси.


"Это абсурдные инсинуации", - сказал министр в среду на брифинге на полях ХХХ Экономического форума.

"Я убежден - а пленарное заседание [на форуме с участием Светланы Тихановской] это подтвердило, - что такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Беларуси, ни в Польше", - добавил глава внешнеполитического ведомства республики.

По словам Рау, его политический и жизненный опыт напоминает о том, что о действовавшем в Польше в конце прошлого века независимом профсоюзе "Солидарность" также говорили, что им управляют извне. "В этом нет ничего нового, сложно даже обращать на это много внимания", - заключил Рау.

Напомним, что Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что митинги в Минске спровоцированы "внешним фактором" и управляются извне через Telegram-каналы. По его словам, один центр управления находится под Варшавой, а второй в Чехии.
ТАСС
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