



"Это абсурдные инсинуации", - сказал министр в среду на брифинге на полях ХХХ Экономического форума.





"Я убежден - а пленарное заседание [на форуме с участием Светланы Тихановской] это подтвердило, - что такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Беларуси, ни в Польше", - добавил глава внешнеполитического ведомства республики.





По словам Рау, его политический и жизненный опыт напоминает о том, что о действовавшем в Польше в конце прошлого века независимом профсоюзе "Солидарность" также говорили, что им управляют извне. "В этом нет ничего нового, сложно даже обращать на это много внимания", - заключил Рау.





Напомним, что Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что митинги в Минске спровоцированы "внешним фактором" и управляются извне через Telegram-каналы. По его словам, один центр управления находится под Варшавой, а второй в Чехии.