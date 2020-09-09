Максим Знак готов начать голодовку

"Если в течение ближайших дней это недоразумение не решится и если моему подзащитному будет предъявлено обвинение, оснований для которого мы не видим, Максим Знак намерен объявить голодовку", — сообщил порталу TUT.by его адвокат Дмитрий Лаевский.





Максим Знак и Мария Колесникова взяты под стражу как подозреваемые по уголовному делу о попытке захвата власти. Они помещены в СИЗО №1 по улице Володарского в Минске. Подозреваемым по этому делу проходит и юрист Илья Салей, которого также задержали 9 сентября.





Лаевский уверен, что преследование его подзащитного должны прекратить, а самого Знака — выпустить из-под стражи.





"Должен подчеркнуть, что деятельность Максима Знака в рамках Координационного совета и штаба Бабарико осуществлялась в качестве адвоката в порядке оказания юридической помощи. Все его заявления, обращения, комментарии были публичными, прозрачными, их содержание было абсолютно законным и не несло в себе каких-то незаконных намерений. Поэтому в таких действиях не может быть состава преступления", — заявляет адвокат.