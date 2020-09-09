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Сербские военные против "славянского братства" с Лукашенко

Сербские военные не приедут на учения "Славянское братство-2020" в Беларусь.

Правительство Сербии приняло решение о приостановке на полгода своего участия в каких бы то ни было международных военных учениях.

"Мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС, ни с Востоком, ни с Западом", — цитирует агентство Tanjug слова министра обороны Сербии Александра Вулина.

Ранее ЕС потребовал от Белграда отказаться от учений с Беларусью.

Белорусско-российско-сербские учения должны били пройти 10-15 сентября на территории Беларуси
"Белорусский партизан"
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