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Экс-юрист Администрации президента: Лукашенко нелегитимен с 2016 года

Бывший юрист Администрации президента Александр Пласковицкий заявил, что Лукашенко нелегитимный уже с 2016 года

Бывший руководитель главного государственно-правового управления Администрации президента Александр Пласковицкий считает, что А.Лукашенко сам себя сделал фальшивым президентом.

- Причем вполне официально – после одного из многочисленных случаев попрания нынешней Конституции, – говорит Александр Пласковицкий “Народной Воле”. – Согласно части первой статьи 83 действующей Конституции, "президент вступает в должность после принесения присяги», а сама эта присяга, согласно части третьей той же статьи, «приносится в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов. 

– Между тем Лукашенко, наплевав на букву Основного закона, лишил страну Высшего Хозяйственного суда декретом №6 от 29 ноября 2013 года «О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь».

Тем самым его присяга, произнесенная 6 ноября 2015 года, недействительна де-юре по чисто формальному (причем абсолютно бесспорному) основанию! Таким образом, даже по этому основанию А.Лукашенко перестал быть президентом 22 января 2016 года (после истечения четвертого срока его полномочий).

Впрочем, и раньше А.Лукашенко невозможно было признавать легитимным президентом по самым разным основаниям, в том числе из-за многочисленных явных нарушений избирательного законодательства, - заключает Пласковицкий.
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