+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сивицкий: Кремль готовит сценарий отстранения Лукашенко от власти

Свое мнение о том, какие вопросы во время ближайшей встречи в Москве будут обсуждать Путин и Лукашенко, высказал «Белорусскому партизану» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Сивицкий: Кремль готовит сценарий отстранения Лукашенко от власти
– Единственное, чего сейчас пытается добиться официальный Минск всеми силами и средствами (прежде всего, своей оголтелой пророссийский риторикой): политической и финансовой поддержки со стороны РФ, чтобы стабилизировать обстановку.

Однако, с этим есть трудности. Очевидно, что в Кремле в качестве главного источника политического кризиса в Беларуси рассматривают персонально Лукашенко и его политику.

В Кремле на сегодня не видят никакого геополитического измерения протестов в нашей стране, хотя официальный Минск пытается убедить Москву в обратном: что это чуть ли не гибридная война против Беларуси, направленная на то, чтобы не только оторвать нашу страну от России, но и подготовить плацдарм для дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ.

Думаю, на эту риторику в Москве не купятся. По той причине, что Москва сама приложила определенные усилия, чтобы дестабилизировать и экономическую, и политическую ситуацию в Беларуси в преддверии президентских выборов. А делалось это для того, чтобы максимально ослабить Лукашенко, ухудшить его переговорные позиции в будущем.

В теперешних условиях Кремль заинтересован в организации контролируемого транзита власти: от Лукашенко – к другим политическим силам, части белорусской номенклатуры и так называемой новой оппозиции в лице Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые готовы уважать стратегические интересы России в случае прихода к власти и не собираются пересматривать обязательства страны в рамках экономических и военных альянсов с РФ.

Кремль готовит сценарий смены режима и отстранения Лукашенко от власти. Но пока что более мягким способом: через организацию общенационального диалога и реформу Конституции.

В Москве во время встречи Лукашенко с Путиным будут обсуждаться два основных вопроса. 

Первый: рефинансирование госдолга Беларуси перед Россией. Это около миллиарда долларов: 600 миллионов за кредиты и примерно 350 миллионов долга за газ.

Второй вопрос: план разрешения кризиса. Лукашенко везет в Москву план, который включает в себя конституционную реформу, референдум, организацию общенационального диалога и, возможно, поведение внеочередных президентских выборов.

Стратегия Минска в том, чтобы продать Москве этот план взамен на политическую и экономическую поддержку. Но мне как представляется, в Кремле не готовы ждать еще два или больше лет: там хотят добиться результатов здесь и сейчас, пока Лукашенко находится в наиболее слабой позиции.

Еще одним вопросом переговоров в Москве может стать освобождение ряда политических заключенных: прежде всего, Виктора Бабарико и его сына, а также российского политтехнолога Виталия Шклярова. 

В зависимости от того, примет ли Лукашенко правила игры Кремля, во многом будет зависеть дальнейшая динамика политического кризиса в Беларуси. Нашу страну в ближайшее время ожидает достаточно серьезный экономический кризис – и ключи от его разрешения находятся в Кремле. 

Не думаю, что в Москве сейчас будут пытаться навязать подписание дорожных карт по углубленной интеграции. Создается ощущение, что для Москвы этот проект потерял свою актуальность. 

К тому же любые соглашения, которые будут подписаны с Лукашенко до урегулирования политического кризиса, белорусское общество может воспринять как токсичные. А для Кремля сейчас важно не допустить превращение протестов в антироссийские.

Мы видим, что в целом Москва играет на двух сторонах этого противостояния. И потихонечку закладывает основы для проведения контролируемого транзита власти. 

Конституционный строй Беларуси хотят изменить с суперпрезидентской республики на полупрезидентскую или в идеале – на парламентскую, где Кремль сможет влиять на политические процессы с помощью поддержки партий. Одни из таких проектов был уже анонсирован – партия «Вместе» банкира Бабарико. 

Думаю, похожие проекты появятся в ближайшее время и у Светланы Тихановской, и у Валерия Цепкало.

Грубо говоря, Россия готова способствовать демократизации Беларуси при условии, что это приведет к власти политические силы, которые будут уважать стратегические интересы РФ и не будут кардинально пересматривать отношения с Москвой.
То есть это своего ряда армянская модель.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]