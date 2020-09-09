+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Экс-глава Евросовета предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира

Экс-глава Евросовета Дональд Туск считает, что ЕС должен выдвинуть на Нобелевскую премию мира Светлану Тихановскую и ее мужа, находящегося за решеткой известного блогера Сергея Тихановского.


"Это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который сейчас находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвующим в этом самом мирном движении за последние годы", - написал Дональд Туск в своме твиттере
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]