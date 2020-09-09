Экс-глава Евросовета предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира

Экс-глава Евросовета Дональд Туск считает, что ЕС должен выдвинуть на Нобелевскую премию мира Светлану Тихановскую и ее мужа, находящегося за решеткой известного блогера Сергея Тихановского.



"Это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который сейчас находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвующим в этом самом мирном движении за последние годы", - "Это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который сейчас находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвующим в этом самом мирном движении за последние годы", - написал Дональд Туск в своме твиттере