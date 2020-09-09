Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания в декабре или январе
Видимо, именно с ним Лукашенко и намерен вести диалог.
«Съезд белорусского народа проводится один раз в пять лет, и он пройдет, скорее всего, в декабре, ну в крайнем случае после новогодних, рождественских праздников в январе», — заявил Лукашенко в интервью ведущим российским СМИ.
Напомним, что Всебелорусское народное собрание белорусские власти обычно проводили перед выборами президента. Однако в этот раз оно не проходило.
14:56 09/09/2020
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