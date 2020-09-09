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Задержан еще один юрист штаба Бабарико Илья Салей

Юрист штаба Виктора Бабарико Илья Салей, в квартире которого сегодня проводился обыск, официально задержан - против него возбуждено уголовное дело за "действия, направленные на вред национальной безопасности Беларуси"(ст. 361 УК РБ).

Задержан еще один юрист штаба Бабарико Илья Салей
"Сейчас мы больше всего переживаем за наших коллег. Сегодня у нас в штабе прошел обыск. Задержали Максима Знака, также задержали адвоката Илью Салея, который также активно участвовал в нашей работе", - сказал Иван Кравцов в интервью Украинской службе Радио Свобода. 

Он призвал максимально поддержать их, чтобы они вышли на свободу.

Задержание Салея подтвердили в штабе Виктора Бабарико, об уголовном деле сообщил Антон Родненков.

Ранее сегодня был задержан еще один юрист штаба Виктора Бабарико и член Президиума Координационного совета Максим Знак. 

Также стало известно о том, что Мария Колесникова находится сейчас в СИЗО КГБ на Володарского.
"Белорусский партизан"
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