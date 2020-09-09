



Александр Лукашенко в нынешней политической ситуации в Беларуси перешел от откровенного запугивания к прямому насилию и репрессиям против своего народа, что указывает на его бессилие по удержанию власти в своих руках, считает немецкий журналист Франк Герольд. Об этом свидетельствует последняя ситуация с похищением и задержанием одного из оппозиционных лидеров Марии Колесниковой.





На страницах Der Tagesspiegel он отметил, что Лукашенко не зря едет в Москву, ему нужна поддержка со стороны России, весь власть буквально ускользает из рук белорусского лидера. Вот только Путин вряд ли будет далее снисходительно относиться к тем «неудобствам», которые в последнее время доставляет Лукашенко.













По его мнению, исход предстоящего визита лежит на поверхности: Путин «уволит» своего белорусского коллегу. И такое решение если еще не принято, то будет принято совсем скоро, считает Герольд. Есть еще один вариант развязки событий: Лукашенко может вернуться в Минск с «пресловутым» ОМОНом Путина, но и тогда его политическая судьба будет предрешена.