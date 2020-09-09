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"По соображениям совести" СМИ сообщают об увольнении одного из руководителей СК Дмитрия Петко

Стало известно об увольнении Дмитрия Петко, одного из руководителей Следственного комитета, который отвечал за расследования дел по информационной безопасности и интеллектуальной собственности.

"По соображениям совести" СМИ сообщают об увольнении одного из руководителей СК Дмитрия Петко
Он уволился «по соображениям совести». Информацию об этом @belsat подтвердил источник, близкий к руководству СК.

Дмитрий Петко занимал должность заместителя начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.
"Белорусский партизан"
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