Поротников - о новом генпрокуроре: Вместо очень лояльного пришел суперлояльный
Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников – об очередной ротации кадров в силовых структурах.
Андрей Поротников
Экс-председатель госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед назначен новым генеральным прокурором. Он сменил Александра Конюка, который занимал эту должность девять лет.
– Вместо очень лояльного к власти пришел суперлояльный. Посмотрите, как Швед возглавил Комитет судебных экспертиз, через что он прошел и все вопросы отпадут, – отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Андрей Поротников. – Швед был руководителем следственной группы по расследованию теракта в минском метро.
Эксперт предполагает, что экс-генпрокурор Конюк показал слабину:
– Где он ее мог показать и в связи с чем – это большой вопрос. Мы не знаем, какие идут процессы в самой Генпрокуратуре, – добавил Поротников.
13:28 09/09/2020
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