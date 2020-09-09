



Если бы Марию Колесникову задержала милиция, белорусский режим подтвердил бы тем самым свою приверженность давно известному принципу: отказ от диалога с оппозицией в какой бы то ни было форме.





Но Колесникову не задержали, а затолкали посреди бела дня в микроавтобус при помощи людей в штатском с масками на лицах и увезли в неизвестном направлении. Власти отрицают, что она была задержана.





Таким образом, Александр Лукашенко посылает намного более страшный сигнал: похитив самого значимого из еще оставшихся в стране лидеров мирного протеста, режим объявляет войну, в которой он не остановится перед применением любых возможных средств.





Устанавливая свой диктаторский режим двадцать пять лет назад, Лукашенко уже позволял делать так, чтобы его противники исчезали и, как можно утверждать с определенной степенью уверенности, были убиты.





И он напоминал об этом своим противникам при помощи различных намеков - кроме прочего, когда его оппоненты встречались, как будто случайно, с вероятным командиром "эскадрона смерти". Вне сомнений, это не случайность, что на протяжении последних недель этот создатель СОБРа внутренних войск МВД Беларуси неоднократно появлялся на публике.





Это позволяет бояться самого страшного, что может случиться с Марией Колесниковой. Свидетельством прелюдии к чему-то страшному может оказаться и брутальность, с которой нападавшие в гражданском вечером в воскресенье преследовали людей, направлявшихся домой после массовой акции в Минске.





Призывами, осуждениями и санкциями ЕС сдержать ко всему готовый режим (который имеет ко всему готовых союзников в Москве) больше не удастся.





Тем не менее для Евросоюза сейчас важно найти однозначные выражения и оперативно принять санкции, которые распространятся и на Лукашенко.





Если уж средств для того, чтобы поддержать людей в Беларуси каким-то иным способом практически не осталось, нужно оказать им хотя бы моральную поддержку.