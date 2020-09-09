Шутка юмора: Лукашенко выступает за партийную оппозицию в Беларуси
Александр Лукашенко считает, что оппозиция в стране должна быть структурирована и представлена в виде партий.
"Мне кажется, что нужно заниматься и вопросом партийного строительства, чтобы была нормальная многопартийная система, среди этих партий должны быть оппозиционные", - приводит фрагмент беседы с Лукашенко главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в одном из своих интервью.
По словам Лукашенко, "оппозиции в Беларуси нет", а есть какие-то партии, и те только на бумаге. "То есть, есть какие-то названия, но только на бумаге. Нет ни членов этой партии... То есть вообще их просто как бы не существует", - приводит Бабаян позицию Лукашенко.
Забыв добавить, что именно Лукашенко все эти годы уничтожал партийную систему, культивируя подконтрольные псевдоструктуры.
12:31 09/09/2020
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