У Конюка тоже сдали нервы? Лукашенко назначил нового генпрокурора
Лукашенко назначил нового Генерального прокурора Беларуси.
Им стал Андрей Швед — экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Ранее, впрочем Швед работал в Генпрокуратуре. Именно он был прокурором на суде по теракту в минском метро.
Ныне уже бывший генпрокурор Александр Конюк, проработавшиий в этой должности 9 лет, по словам Лукашенко, изъявил желание "поработать на дипломатической службе".
"Белорусский партизан"
12:06 09/09/2020
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