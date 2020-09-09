Напомним, она - единственная член Президиума Координационного совета, оставшаяся на свободе и не выдавленная из страны.

В связи с сложившейся ситуацией Светлана Алексиевич выступила с заявлением, которое публикует Белорусский ПЕН-центр.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.





Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда.





Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу.





Это не улица. Это НАРОД.





Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.





Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю.





Почему вы молчите?





Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.





А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.





Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…