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Завтра они придут за тобой... Задержан член президиума КС Максим Знак - на свободе осталась только Светлана Алексиевич

Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак задержан в Минске.

Завтра они придут за тобой... Задержан член президиума КС Максим Знак - на свободе осталась только Светлана Алексиевич
Максим Знак / Мария Войтович, Еврорадио
 Утром 9 сентября он успел написать слово "маски", а по телефону только произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришёл" и отключился, пишет Еврорадио.

У Знака было запланировано включение в эфире "Эхо Москвы", чего не произошло. Ведущие сказали, что отсутствие связи с ним "это тревожный сигнал". Утренний эфир радиостанции имеет название "Беларусь — где Знак?".

Позже появилось фото задержания.

Сейчас на свободе в Беларуси из состава руководства Координационного совета остается только Светлана Алексиевич.

Как сообщают СМИ, у члена Координационного штаба Максима Знака пройдет обыск, в штабе работают «маски». Напомним, уже шесть из семи членов Президиума Координационного совета либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе остается только нобелевская лауреатка писательница Светлана Алексиевич.
"Белорусский партизан"
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