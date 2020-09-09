Завтра они придут за тобой... Задержан член президиума КС Максим Знак - на свободе осталась только Светлана Алексиевич
Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак задержан в Минске.
Максим Знак / Мария Войтович, Еврорадио
Утром 9 сентября он успел написать слово "маски", а по телефону только произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришёл" и отключился, пишет Еврорадио.
У Знака было запланировано включение в эфире "Эхо Москвы", чего не произошло. Ведущие сказали, что отсутствие связи с ним "это тревожный сигнал". Утренний эфир радиостанции имеет название "Беларусь — где Знак?".
Позже появилось фото задержания.
Сейчас на свободе в Беларуси из состава руководства Координационного совета остается только Светлана Алексиевич.
Как сообщают СМИ, у члена Координационного штаба Максима Знака пройдет обыск, в штабе работают «маски». Напомним, уже шесть из семи членов Президиума Координационного совета либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе остается только нобелевская лауреатка писательница Светлана Алексиевич.
"Белорусский партизан"
09:56 09/09/2020
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