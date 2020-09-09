Утром 9 сентября он успел написать слово "маски", а по телефону только произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришёл" и отключился, пишет Еврорадио.





У Знака было запланировано включение в эфире "Эхо Москвы", чего не произошло. Ведущие сказали, что отсутствие связи с ним "это тревожный сигнал". Утренний эфир радиостанции имеет название "Беларусь — где Знак?".





Позже появилось фото задержания.





Сейчас на свободе в Беларуси из состава руководства Координационного совета остается только Светлана Алексиевич.





Как сообщают СМИ, у члена Координационного штаба Максима Знака пройдет обыск, в штабе работают «маски». Напомним, уже шесть из семи членов Президиума Координационного совета либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе остается только нобелевская лауреатка писательница Светлана Алексиевич.



