Lenta.ru: «Она женщина смелая»

Мария Колесникова нашлась. Как заявил в интервью российским СМИ действующий президент страны Александр Лукашенко, ее задержали на границе с Украиной при попытке сбежать к сестре. Однако в Киеве рассказали абсолютно другую версию событий и восхитились смелым сопротивлением Колесниковой, которая не позволила выдворить себя из страны и в результате была задержана. Украинскую версию подтверждают и адвокаты Колесниковой. За последние дни это уже не первый случай, когда действия белорусских властей вызывают международный скандал. Что на самом деле случилось с Колесниковой, чем обернется для нее нежелание покинуть родину и как Лукашенко меняет стратегию борьбы с оппонентами — Похищенная в центре Минска лидер белорусской оппозициинашлась. Как заявил в интервью российским СМИ действующий президент страны Александр Лукашенко, ее задержали на границе с Украиной при попытке сбежать к сестре. Однако в Киеве рассказали абсолютно другую версию событий и восхитились смелым сопротивлением Колесниковой, которая не позволила выдворить себя из страны и в результате была задержана. Украинскую версию подтверждают и адвокаты Колесниковой. За последние дни это уже не первый случай, когда действия белорусских властей вызывают международный скандал. Что на самом деле случилось с Колесниковой, чем обернется для нее нежелание покинуть родину и как Лукашенко меняет стратегию борьбы с оппонентами — разбиралась «Лента.ру».

Новые гонения

С 17 августа, как только оппозиция Беларуси объявила о начале работы Координационного совета, на его активных участников началась настоящая охота: их поджидали возле работы, возле дома, на улице.





Участники митингов за и против Лукашенко — о своих целях, страхах и надеждах

Например, один из руководителей стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич пропал 20 августа, а нашелся только 21-го — и уже на территории Украины. Мужчине повезло: его задержали возле собственной машины, а при себе у него были ключи от авто супруги. Свои он незаметно выбросил из кармана в салоне, а комплект от другого автомобиля вместе с личными вещами изъяли сотрудники КГБ, куда его доставили на допрос. Но оттуда забастовщик улизнул через форточку в уборной.





Все члены президиума Совета также получили повестки в Следственный комитет (СК). По факту создания организации возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти, хотя оппозиция не раз повторяла, что это гражданская платформа.





В состав президиума Координационного совета помимо Колесниковой вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, уволенный за забастовки экс-директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, адвокат Максим Знак, а также ныне арестованные за организацию несанкционированных митингов глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский и юрист Лилия Власова. По факту создания Совета Генпрокуратура Беларуси возбудила дело о попытке захвата власти

Некоторые из них были арестованы во время визитов в ведомство, например, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский отбывают наказание за организацию массовых протестов. Но Марию Колесникову, например, отпустили после допроса. В отличие от своего коллеги по Совету Павла Латушко, который вскоре после встреч с силовиками уехал в Польшу, Колесникова неоднократно подчеркивала, что не собирается покидать Беларусь.





Более того: она продолжала посещать все крупные акции протеста и объявила о создании политической партии «Вместе», которую вместе с ней будут делать специалисты из штаба экс-участника выборов президента и бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико.





Таким образом помимо гражданской платформы у оппозиции появлялась бы и политическая, что, возможно, помогло бы противникам Лукашенко выйти на контакт с Москвой, которого они неоднократно добивались через Координационный совет.





Конечно же, сейчас я лидер протеста. Так получилось. Как и белорусский народ, я переживаю трансформацию внутри себя. Какое-то время назад я не была готова взять на себя эту роль, точно как и белорусы, которые не были готовы неделями выходить на протестные акции, чтобы добиваться справедливости

Мария Колесникова

в интервью «Ленте.ру»





И вот после четвертого «Марша протеста» в Минске, когда все уже привыкли, что Колесникова появляется на всех массовых акциях и спокойно выходит перед толпами людей к ОМОНу, ее похищают неизвестные. В понедельник, 7 сентября, прямо в центре Минска неизвестные посадили лидера оппозиции в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Вместе с ней пропали также два активных члена Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.





8 сентября Госпогранкомитет Беларуси объявил, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пытались сбежать на территорию Украины, но всех их задержали. Однако украинская сторона поспешила представить свою версию, и она разительно отличается от заявлений Минска.

Хроника «бегства»

По версии Госпогранкомитета Беларуси, Колесникова, Родненков и Кравцов пытались на автомобиле пересечь украино-белорусскую границу. Они успешно прошли пункт пропуска на белорусской стороне, однако затем им пришлось буквально «прорываться» через дополнительный патруль. «Между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, расстояние составляет шесть километров, и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой», — поясняли в ведомстве.





Именно в этот момент Колесникова покинула автомобиль, заявляют пограничники, добавляя, что ее «вытолкнули» из машины ее же собственные сторонники — то есть, получается, прямо на ходу, поскольку перед патрульными они не остановились, а напротив, лишь увеличили скорость.





Машина, в которой находилась Колесникова, пересекает пункт пропуска на белорусско-украинской границе

Фото: Госпогранслужба Республики Беларусь / AP





Таким образом, лидера оппозиции удалось задержать еще на белорусской стороне, а Родненкова и Кравцова задержали уже украинские пограничники из-за нарушений прохождения контроля. Позже президент Лукашенко подтвердил эту версию во время интервью российским СМИ и добавил, что Колесникова собиралась сбежать на Украину к своей сестре.





Однако украинская сторона рисует абсолютно другую картину. Госпогранкомитет опроверг сообщения белорусских коллег о том, что Родненкова и Кравцова задержали, они прошли контроль и получили разрешение на въезд и сейчас находятся на территории соседнего государства.





Кроме того, заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко назвал происходящее не бегством, а «насильственным выдворением из родной страны с целью скомпрометировать оппозицию». Как стало известно СМИ, Колесникова прямо на месте порвала свой паспорт, поэтому ее не удалось вывезти.





Эта смелая женщина предприняла меры, чтобы сделать невозможным свое перемещение за границу. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет лично Александр Лукашенко

Антон Геращенко, замглавы МВД Украины

о задержании Колесниковой на белорусско-украинской границе





Проверенные методы

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии «Ленте.ру» указал, что для Лукашенко это привычная практика — под давлением выдворять из страны всех своих политических и идеологических оппонентов. Он занимается этим с 1996 года.





Первым политическим беженцем эксперт предлагает считать историка-археолога Зенона Позняка. Это тот самый ученый, который обнаружил место массовых расстрелов недалеко от деревни Куропаты, проводимых НКВД в 1930-1940-х годах. Он же потом заявлял, что озвученная официальной следственной группой цифра в 30 тысяч погибших может на самом деле быть сильно заниженной, и его метод вычисления позволяет говорить минимум о 100 тысячах жертв только в обнаруженных захоронениях.





Александр Лукашенко на митинге в Гродно

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь





Болкунец указал, что с начала протестов спецслужбы снова активизировались в деле принудительных депортаций, давят на оппозицию, угрожают ей. «Две недели назад помощник президента Николай Латышенок, общаясь с протестующими неподалеку от Дворца независимости, заявил, что если граждане не согласны с властями, то они могут взять паспорт и уехать из страны, никто не запрещает», — напомнил политолог. В истории с «бегством» Колесниковой он видит явный почерк КГБ. По его мнению, вывезти ее за границу решили из-за поднявшейся шумихи, а вот Родненков и Кравцов действительно могли ехать на Украину добровольно.





В этом и состоит политика Лукашенко: если вам не нравится президент — уезжайте из страны

Дмитрий Болкунец

белорусский политолог





С Болкунцом согласен и председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России"», политолог Богдан Безпалько, который называет «бегство» Колесниковой очевидной провокацией спецслужб. «Власти хотели превратить Колесникову в "Тихановскую номер два". То есть в политика, который сидит где-то далеко и что-то вещает, без возможности принимать пускай и символического, но участия в протестах», — говорит он.





Экс-соперница президента Беларуси Светлана Тихановская пропала днем 11 августа, когда пошла подавать жалобу на результаты выборов в ЦИК. Уже ночью выяснилось, что ее долго удерживали в ЦИК и вывезли в Литву белорусские спецслужбы в обмен на освобождение начальника ее штаба Марии Мороз. Тихановская позже рассказала об угрозах ее детям и мужу, известному блогеру Сергею Тихановскому, попавшему в СИЗО по обвинению в подготовке массовых беспорядков

Колесникова технически сделала все правильно, порвав паспорт, но теперь ей придется столкнуться с мощнейшим давлением со стороны Лукашенко и властей и предложениями разойтись на лучших для нее условиях, то есть депортировать ее, считает Безпалько. Он уверен, что ее попытаются выдворить снова силой.





«Не исключаю, что ей оперативно сделают новый паспорт даже без ее ведома. Так поступали белорусские спецслужбы по отношению к жителям арабских стран, которые были должны государству денег. Им специально делали паспорта граждан Республики Беларусь, после чего требовали их депортации "на родину" и успешно ее добивались», — рассказал он.





Возможно, в следующий раз Колесникову "поймают" уже на белорусско-литовской границе. Но поскольку она женщина смелая, то допускаю, что она разорвет и второй свой паспорт

Богдан Безпалько

председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России"», политолог

Третий лишний

Подобных скандалов из-за действий белорусских органов власти в последние дни стало очень много, отмечает Дмитрий Болкунец. И не только ситуация с Колесниковой свидетельствует о том, что Лукашенко сознательно устраивает провокации.





Он напомнил, как две недели назад в страну не пустили гражданина республики, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Это произошло сразу после того, как глава белорусских католиков назвал незаконными и возмутительными действия минских ОМОНовцев, заперевших протестующих вместе с прихожанами в Красном костеле 26 августа. Власти в Минске объяснили это тем, что архиепископу отказали во въезде по настоянию Москвы.





Лукашенко пытается в таких эпизодах повесить вину на какие-то третьи силы. В частности, историю с Католической церковью он перекинул на российскую сторону, рассчитывая на конфликт Ватикана и Москвы

Дмитрий Болкунец

политолог





Кроме того, это вполне укладывается в общую политическую стратегию белорусского лидера. Во время визита в Минск российского премьера Михаила Мишустина одной из главных тем его переговоров с Лукашенко и главой белорусского правительства стало вмешательство западных стран в дела Беларуси, попытки устроить там «цветную революцию», «опрокинуть» государство, ослабив его экономически, и тем самым навредить отношениям Минска и Москвы.





Лукашенко не устает напоминать и о военной угрозе со стороны НАТО и разворачивать на западных границах все новые подразделения белорусской армии. Эта тема активно обсуждалась во время последнего телефонного разговора Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным 24 августа.





Тогда белорусский глава государства рассказал, что сообщил Москве о возможности переброски из Берлина к границам Беларуси 18 американских самолетов, способных нести ядерное вооружение. По его словам, если за границей «дернутся», лидеры двух государств договорились задействовать совместную военную группировку, сформированную в рамках договоренностей о Союзном государстве.





Впрочем, об иностранном вмешательстве Лукашенко начал вовсю трубить еще задолго до выборов. Впервые заявления о том, что за противниками действующего президента Беларуси стоят иностранные «кукловоды», прозвучали еще 18 июня, когда был арестован один из самых перспективных его противников на выборах, экс-председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Только тогда Лукашенко намекал, что в дела Минска вмешивается не коллективный Запад, а Москва — белорусские спецслужбы заявили, что «кукловодами» банкира являются «большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше».





Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России)

Александр Лукашенко, действующий президент Белоруссии

о своих враждебных заявлениях в адрес России в последний год, в том числе связанных с неудачными переговорами об интеграции





Открыто о враждебном умысле Москвы власти Беларуси заговорили 29 июля, когда на территории республики были задержаны 33 наемника из России. Спецслужбы утверждали, что они хотели организовать массовые беспорядки перед выборами. Лукашенко тогда говорил, что еще один отряд «российских боевиков» переброшен на юг Беларуси для дестабилизации обстановки в стране, о чем Минск предупредила Украина.





В Москве же настаивали, что наемники направлялись транзитом в третью страну, где у них был контракт на охрану важных объектов, а в Беларусь прилетели из-за ограничений на авиасообщение, которые до сих пор сохраняются после пандемии коронавируса.





После выборов наемников передали России, что резко испортило ранее спокойные и дружеские отношения Минска и Киева — украинские власти настаивали на выдаче отдельных задержанных, которые, по их данным, участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне оппозиции, соответственно, являются военными преступниками на Украине.





Теперь Лукашенко регулярно обвиняет в антироссийских настроениях оппозицию, а оппозиция, в свою очередь, регулярно отвергает подобные обвинения. В интервью «Ленте.ру» Колесникова заявила, что важность России как экономического и политического партнера, общих культурных связей двух стран не подвергается сомнению. «Единственный человек, который не может наладить отношения с Россией, — действующий президент [Александр Лукашенко]. Мы все прекрасно помним "молочные", "газовые" и другие войны, проблемы с российским бизнесом здесь», — говорила она.

Второй волне быть?

Эксперты сходятся во мнении, что провокационные действия властей Беларуси и столь явное давление на оппозицию сделают только хуже. «Ситуация с Колесниковой еще раз подчеркивает, что Лукашенко боится оппонентов внутри Беларуси. Он рассчитывает, по всей видимости, что таким образом протесты утихнут. Но мне же кажется, что это создает еще больше возможностей для граждан выступать против власти», — считает Дмитрий Болкунец.





Во все эти постановки, в фейки, которые плодят госпропагандисты, даже бабушки теперь не верят. Думаю, сценаристы сюжета с "прорывом" границы — те же лица, что писали текст для "Ника и Майка", якобы перехваченный "разговор Варшавы с Берлином" по поводу Навального

Дмитрий Болкунец

политолог





Богдан Безпалько уверен, что если Колесникову попытаются осудить по любому делу, уголовному или административному, «обвинят в хранении наркотиков или попытке убийства всего молочного скота страны», всем будет ясно, что это политическое преследование.





Тогда это станет причиной для новых санкций со стороны мирового сообщества и медийной войны. Политолог указывает, что заявление Лукашенко о якобы попытке лидера оппозиции сбежать к сестре были явной ошибкой — тот факт, что она порвала свой паспорт, очень явно его опровергает и может вызвать новую волну протестов как в самой Белоруссии, так и за ее пределами.





Но главное, это говорит о том, что Александр Григорьевич лжет. Он превращается в человека, который лжет постоянно. Верить ему невозможно ни в чем. Как с таким лицом вести переговоры, обсуждать конституционную реформу, будущие выборы?

Богдан Безпалько

политолог





«Напрашивается вывод, что при всей брутальности режим Лукашенко начал давать сбои. Он не может теперь даже депортировать оппозиционеров, сразу их осудить. Он все-таки предпочитает их выдавливать за рубеж. Фактически, он начинает проигрывать при всей своей репрессивной мощи», — продолжает Безпалько. По его мнению, от действующего президента Беларуси можно добиваться только одного — чтобы он ушел от власти. «И тогда договариваться с кем-то другим, более вменяемым и обладающим большим кредитом доверия», — добавил эксперт.





Фото: AP





Однако Лукашенко явно не собирается легко «сдаваться». В интервью крупнейшим российским СМИ он сказал, что может рассмотреть возможность новых выборов президента после принятия нового проекта Конституции, и признал, что, возможно, «немного пересидел» в кресле главы государства. Однако он подчеркнул, что не намерен не то что допускать представителей оппозиции к работе над новым главным законом страны, но и в принципе не собирается вести с ней диалог, и сейчас пост президента покинуть не может.





Но только я сейчас могу защитить белорусов. Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!

Александр Лукашенко

о том, почему не может покинуть пост президента





Тем временем протесты в Беларуси продолжаются уже пятую неделю подряд. Уход Лукашенко и всех представителей действующей власти, проведение новых выборов президента, а также диалог с представителями оппозиции являются одними из главных требований митингующих. Помимо этого люди настаивают на освобождении всех, кто был задержан за участие в протестах, и привлечении к ответственности силовиков, жестоко разгонявших первые митинги и пытавших задержанных.





Учитывая категоричность риторики главы государства, эти требования вряд ли будут выполнены в ближайшее время.

А число заключенных может только пополниться.







