



— Похищение Марии Колесниковой. Что означает похищение, исчезновение ее и еще нескольких сотрудников?





― Еще 3 человек из Координационного совета. Это среди бела дня машина без номеров с надписью «Связь» просто закинули в фургон и увезли. Ну это, конечно, похоже на этих колективос в Венесуэле мадуровских. То есть совершенно развязаны руки, совершенно ничего не стесняются.





Но здесь может последовать обратный эффект. То есть они пытаются белорусскую оппозицию обезглавить. Но в этот момент народ может объединиться и выйти на улицы, потому что начались уже открытые совершенно похищения. То есть это может быть стимулом для дальнейших протестов. Всех на запугаешь. Поэтому каждый же понимает, что он может оказаться следующим. Это едет каток. Он же не разбирает. И противостоять ему можно только всем вместе.





И ввиду поведения Лукашенко – вот последнее то, что мы наблюдаем – передавить можно только количеством. Просто количеством, настойчивостью. Белорусы могут передавить, я это вижу. И дай бог, чтобы у них получилось.





― Известно, что Лукашенко вроде как планирует прибыть в Россию, и будут у них переговоры с Владимиром Путиным. Поможет это Лукашенко?









— Уже просто одна фраза Путина, что у нас есть резерв, мы сформировали, который задействуем… Раз. Второе, что наш президент с их бывшим президентом все-таки встречается, приехал премьер-министр. На дипломатическом языке для всего мира понятно – мы в этой ситуации участвуем.





Я считаю, что это огромные имиджевые риски для России, огромные риски именно, кроме всего прочего, для стабильности, которую они так любят. Потому что Беларусь кипит. И это никуда не денется. Это не рассосется. И в свою ситуацию, где Хабаровск, где еще куча разных точек напряженности, вдруг еще попадает Беларусь.





Второе. Ну белорусы – это самый дружественный, самый близкий нам народ. Я не уверен, что они это воспримут и они к этому готовы. И мы заходим в еще одну сложнейшую конфликтную ситуацию, причем с самым близким и дружественным народом. Для народа России никаких плюсов нет. Мы влезаем в чужую историю. Для народа Беларуси тоже никаких плюсов нет. Есть какие-то личные амбиции пересидевших диктаторов. Есть совершенно откровенные интересы бизнеса – они где-то за кадром, но это можно просчитать.





Поэтому эта история и в глазах международного сообщества нехорошая, и для России она совершенно точно нехорошая. И нечно, хотелось бы, чтобы нашему руководству хватило ума туда не залезать.





Но есть еще один нюанс. Лукашенко – это человек, который обманывает всех. Ему сейчас нужна пауза, чтобы у него откровенно отлегло от задницы. Он никогда не отдаст своих позиций, никогда не отдаст власти. Он искренне уверен, что сейчас ему только передохнуть, только чтобы ему дали вздохнуть, оглядеться, и он снова всех обманет. Но наши тоже к этому готовы. Ему обмануть не дадут. И в этот раз гарантии будут настоящие, просто настоящие. Мы все-таки залезаем, похоже, в эту ситуацию. И на мой взгляд, это очень плохо.





― Мы уже залезли, мне кажется, с сапогами туда. И вот Мишустин был, и журналисты даже там подменяли собой ушедших.





― Штрейкбрехерство такое некрасивое. Ну, что имеем, то имеем. Я, конечно, желаю народу Беларуси выстоять, отстоять свои права и когда-то чтобы страна все-таки обновилась, потому что это достойные люди.