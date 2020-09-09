США и Франция выступают за быстрое введение санкций против Минска. Номер с Колесниковой не прошел
Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон совместно с партнерами рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает Reuters.
— США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси, — заявил Помпео.
ЕС следует быстро завершить работу над санкциями против ряда белорусских официальных лиц, заявили во вторник в МИД Франции.
"Франция напоминает, что поддерживает быстрое одобрение санкций ЕС против официальных лиц, несущих ответственность за подавление акций белорусского народа, а также - за нарушения на выборах 9 августа", - отмечается в заявлении французского внешнеполитического ведомства, цитирует interfax.by
В МИД Франции напоминают, что Париж "решительно осуждает произвольные аресты и принудительное выдворение из страны в последние дни некоторых демонстрантов и ряда членов Координационного совета оппозиции".
Кроме того, Франция призывает полностью прояснить ситуацию с членом президиума Координационного совета Марией Колесниковой.
"Белорусский партизан"
08:11 09/09/2020
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