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В Совете Европы боятся, что Беларусь «перейдет в состояние беззакония»

Совет Европы серьезно обеспокоен последними нарушениями прав человека в Беларуси и призывает власти республики прекратить репрессии, в частности, преследования и притеснения членов Координационного совета оппозиции, а также аресты представителей гражданского общества и участников манифестаций.

© Фото: TUT.BY
 
Об этом заявила генеральный секретарь Совета Мария Пейчинович-Бурич.

«Продолжение такой незаконной практики создает очевидную опасность обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями. Существует опасность того, что Беларусь перейдет в состояние беззакония и политических преследований», — сказала генсек Совета Европы.

По мнению Пейчинович, у властей Беларуси нет другого пути, кроме как вступить в открытый диалог с гражданским обществом, чтобы безотлагательно подготовить и провести необходимые реформы. По ее словам, Совет Европы готов предложить свою помощь в этой работе, пишет rosbalt.ru


Последним событием, которое взволновало белорусскую и мировую общественность, стало «похищение» одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, которая затем неожиданно «нашлась» на белорусско-украинской границе, где была задержана.
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