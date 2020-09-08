Мнение: Режим Лукашенко сыплется





Все-таки сыпется режим Лукашенко потихоньку. Замечательная идея вязать студентов в стенах вузов за пение патриотических песен привела к распространению этого на те вузы, где доселе не пели. И дискредитации университетских администраторов, которые теряют моральное (и практическое) право чем-либо реально управлять.





Но главное — военизированные службы ОСВОД и пожарные внезапно стали открыто помогать народу. ОСВОДовцы в центре Минска спасали протестующих, бросившихся в воду от ОМОНа в воскресенье, и перевозили их на другой берег. В понедельник 8 человек из них арестовали. Пожарные ездили по приказам КГБ снимать белорусские флаги над домами (и между домами), а в последние дни стали отдавать их гражданам. А вчера и вовсе феноменальное видео — МЧСник поднялся на выдвижном кране к такому флагу по приказу КГБшников, аккуратно его расправил и спустился вниз. Машины у пожарных, собственно, в цветах БЧБ — красно-белые.





Николай Митрохин. Явно, что арест Колесниковой или других членов Координационного совета этот процесс не остановит. Ибо Координационный совет — ворота для переговоров, а не руководитель протестов. И если их захлопнуть, то дело придется иметь со всеми людьми сразу. И те уже не будут вникать в аргументы и хотя бы отчасти принимать позицию Лукашенко и его окружения, считает социолог, историк, публицист



