Смотреть всем! Что вытворяли люди в масках возле Комаровки в Минске

Жесткое задержание возле Комаровки / Reuters





Пока люди только собирались, силовики в масках набрасывались на женщин и тащили их в микроавтобусы. В дальнейшем задержания продолжались, особенно массовые на Куйбышева и Машерова. В списках правозащитников почти полсотни задержанных.





Видео tut.by