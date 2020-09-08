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Смотреть всем! Что вытворяли люди в масках возле Комаровки в Минске

Еврорадио подготовило видео о том, как 8 сентября возле Комаровки в Минске проходили задержания участников акции в поддержку Марии Колесниковой и репрессированных.

Жесткое задержание возле Комаровки / Reuters

Пока люди только собирались, силовики в масках набрасывались на женщин и тащили их в микроавтобусы. В дальнейшем задержания продолжались, особенно массовые на Куйбышева и Машерова. В списках правозащитников почти полсотни задержанных.

Видео tut.by
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