ГПК: разбирательство в отношении Колесниковой продолжается
Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.
"Разбирательство продолжается, Колесникова пока не отпущена", - сказал Бычковский агентству.
В ГПК не уточнили место нахождения Марии Колесниковой. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде. Sputnik обратился туда за подтверждением, однако там комментировать сведения не стали.
"Не имеем полномочий", - ответил представитель погранотряда.
В Госпогранкомитете не уточнили, когда освободят Колесникову. "Зависит от процессуальных вопросов", - сказал Бычковский.
20:58 08/09/2020
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