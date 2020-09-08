ГПК: разбирательство в отношении Колесниковой продолжается













"Разбирательство продолжается, Колесникова пока не отпущена", - сказал Бычковский агентству.





В ГПК не уточнили место нахождения Марии Колесниковой. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде. Sputnik обратился туда за подтверждением, однако там комментировать сведения не стали.





"Не имеем полномочий", - ответил представитель погранотряда.





В Госпогранкомитете не уточнили, когда освободят Колесникову. "Зависит от процессуальных вопросов", - сказал Бычковский.



