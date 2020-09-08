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ГПК: разбирательство в отношении Колесниковой продолжается

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.




"Разбирательство продолжается, Колесникова пока не отпущена", - сказал Бычковский агентству.

В ГПК не уточнили место нахождения Марии Колесниковой. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде. Sputnik обратился туда за подтверждением, однако там комментировать сведения не стали.

"Не имеем полномочий", - ответил представитель погранотряда.

В Госпогранкомитете не уточнили, когда освободят Колесникову. "Зависит от процессуальных вопросов", - сказал Бычковский.
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