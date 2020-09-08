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Дубнов: А Маша им не дала! Абьюзер врет, как сивый мерин

Союзно-государственный балаган. Вы же видели транспаранты, с которыми безоружные беларусские девушки, выходя на мирные демонстрации, подходили лицом к лицу к бравым омоновцами: «А вам никто не даст!»...

Вы же видели транспаранты, с которыми безоружные беларусские девушки, выходя на мирные демонстрации, подходили лицом к лицу к бравым омоновцами: «А вам никто не даст!»...
    Так вот, Мария Колесникова, выдающийся лидер беларусского протеста, и очень красивая белорусская женщина, утром 8 сентября не дала лукашенковским нукерам насильно выгнать себя из родной страны. 

   
  Перед пропускным пунктом на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт, а потом выпрыгнула из машины, которая должна была вывезти ее к сопредельной стороне.

     Про таких девочек говорят - вот оторва!. 

Отчего ж нет, Маша Колесникова унизила презренных насильников и лгунов, которых прикрывает действующий ещё глава государства. 
  
  Это ж они вчера, скрываясь, как бандиты, в масках, при свете дня похитили Машу, усадив ее в пикап и увезли неизвестно куда
    
Это они вчера целый день разводили руками, делая вид, что им ничего не известно о ее похищении
  
  

Это они, - и мы узнаём об этом очень скоро, - допрашивали вчера ее тайно в беларусском  КГБ, предлагая ей написать какое-нибудь видеообращение с призывом к единомышленникам прекратить протесты. 
    
 Это они усадили ее ночью в машину вместе с коллегами по Координационному совету оппозиции, чтобы скинуть на украинскую территорию.
    
 А Маша им не дала. Не дала распоряжаться собой насильно. 
И эти абьюзеры умылись. Во главе с главным государственным абьюзером.
    Кажется, подобных прецедентов современная мировая история противостояния граждан с тиранами не знает. 
    Смысл тут простой, пусть тираны бегут, а мы у себя дома, нам нет нужды депортироваться.
    И что этот абьюзер, опозоренный и умытый своими прекрасными женщинами, лопочет сегодня в своё оправдание так вовремя прибывшим к нему в Минск Бабаяну, Кеосаяну, Симоньян  и примкнувшим к ним Рожкову с Верницким? Что он «в курсе этой ситуации, - она действительно хотела убежать на Украину, потому что у нее там есть сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно»
    Не побоюсь оскорбить чей-то нежный слух, если замечу народно-употребительное - врет, как сивый мерин.
     При этом он даже не понимает, что выглядит не просто смешным, как это было у него в обнимку с «Калашниковым» или травившим байки про перехват беседы Ника с Майком...
Он выглядел ещё и незадачливым руководителем, делающим идиотами своих же силовиков, сначала запустивших  ее в «побег», а затем ее же и доблестно задержавших. 
Ну, заяц, догони!
      
 И всю эту байду вышеуказанные лица из российского ящика будут вешать теперь лапшой на уши 86 процентов благодарного российского электората - в качестве артподготовки к Его появлению в Москве уже послезавтра.
    
 
Аркадий ДубновЭхо Москвы
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