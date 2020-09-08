Кравцов и Родненков подтвердили, что Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы ее не могли депортировать из Беларуси
Члены секретариата Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков доехали до Киева и проводят там пресс-конференцию.
Как сообщает РБК-Украина, Иван Кравцов заявил, что член президиума Координационного совета Мария Колесникова, скорее всего, весь понедельник была в КГБ. К границе их везли отдельно.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве.
"Нас посадили в микроавтобусы. Мы заехали по пути в сторону границы Украины в КГБ. И там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову. По этому у меня есть основания полагать, что весь день 7 сентября она находилась в КГБ", - заявил он.
Иван Кравцов уверен, что силовики были заинтересованы в том, чтобы вывезти Марию Колесникову за границу. И даже предложили вывезти Колесникову на собственном автомобиле.
В свою очередь, Антон Родненков сообщил, что Колесникову они увидели только на украинской границе.
"Появилась Мария Колесникова, ее вели силой. Это было довольно громко, было понятно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее силой затолкали на заднее сиденье, при чем предварительно был включен режим, что двери изнутри не открываются... Она кричала, что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на мелкие кусочки, помяла и выбросила в окно», - рассказал Родненков.
Иван Кравцов добавил, что белорусский пограничник не обратил внимание на то, что под именем Марии Колесниковой белорусскую границу пересек мужчина.
Также Кравцов рассказал, что не знает, где сейчас находится Колесникова, но, по его мнению, скорее всего, это КГБ. В свою очередь в Минске известно, что Мария Колесникова в Мозырском погранотряде.
Напомним, что гражданина Беларуси нельзя выдворить из страны, то есть депортировать. А Мария Колесникова именно гражданкой Беларуси и является.
Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине. Об этом они сказали на пресс-конференции в Укринформе.
"Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном (Родненковым - ред.) такие вопросы обсудить", - сказал Иван Кравцов.
На что Антон Родненков добавил: "Ну пока что у нас таких планов нет".
Они также предположили, что Мария Колесникова сейчас, скорее всего, находится в комитете государственной безопасности Белар и. "На нее там осуществляют колоссальное давление уже сутки. Я бы никому не пожелал быть на ее месте, мы призываем всех белорусов поддержать Марию всеми возможными законными пособами", - сказал Родненков.
После пресс-конференции стало понятно и то, как появилось видеообращение о намерении бежать из страны, показанное сегодня по белорусским телеканалам.
"Они требовали записать видео. Предложили свой вариант текста. Мы сказали - более нейтральный. Пять человек отвезли нас в лес. Один мужчина в костюме держал светодиодную лампу, другой был в балаклаве и форме, мы под контролем еще двух замечательных людей создали несколько вариантов записей", - рассказал Кравцов.
В свою очередь Родненков добавил, что они согласились записать видеообращение, поскольку "ситуация была сложная".
По словам пропавших вчера Антона Родненкова и Ивана Кравцова, их задержали в понедельник возле дома Марии Колесниковой, куда они пришли искать пропавшую Марию. По их словам, сотрудники милиции вышли из микроавтобуса. Они думают, что это был ГУБОПиК.
«Начали выходить из квартиры, в арке между двором и проспектом Независимости подъехал неожиданно бусик, оттуда вышли люди… неизвестные люди. Они нас в этот бусик затолкали. Вначале мы поехали в одно отделение ГУБОПиК, там я провел порядка 40 минут, я находится в кабинете каких-то людей. Мне ничего не объясняли, люди, в кабинете которых я находился, тоже не знали, что я там делаю. Через 40 минут мне надели наручники и черный мешок на голову и отвезли в другое отделение ГУБОПиКа, там в таком положении я провел еще 4 часа, опять же никаких пояснений», — рассказал Антон Родненков.
«В районе 14 часов меня переместили в ДФР КГК, я был очень удивлен, что меня туда везут, но зато сняли наручники и темный мешок с головы, поэтому настроение поднялось. Приехал я туда в районе 14:30 и до 21:30 вечера ничего не происходило, я просто сидел в кабинете, опять же никто из присутствовавших не знал, какой мой статус», — уточнил Родненков.
Иван Кравцов рассказал, что с 15:30 до 21:00 он общался с тремя сотрудниками. Они не представлялись и были в штатском.
«Мне показывали документы, которые якобы подтверждали противозаконные действия, связанные с моими давнишними местами работы. Сказали, что если я откажусь принимать тот вариант, который мне предложили, то меня обвинят в преувеличении служебных полномочиях», — рассказал представитель Координационного штаба.
Антон Родненков рассказал, что на него также давили арестом на полтора года. Он должен был стать фигурантом уголовного дела против Ивана Кравцова.
Как решение проблемы силовики предложили выезд в Украину.
«Выглядело, что все уже было договорено. Поэтому я согласился. В 22:30 меня вывели в темный микроавтобус. Потом пересадили в БМВ Х6. По обеим сторонам от меня сидели довольно большие молодые люди», — рассказал Антон Родненков.
«В машине мы нашли тест на COVID-19, страховку, билеты на нас с Иваном в Турцию, для Марии билеты в Мюнхен. Эти билеты наверняка фотографировали. Вероятно мы увидим красивый сценарий по БТ», — уточнил Родненков.
"Белорусский партизан"
20:11 08/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение