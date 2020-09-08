Как сообщает РБК-Украина , Иван Кравцов заявил, что член президиума Координационного совета Мария Колесникова, скорее всего, весь понедельник была в КГБ. К границе их везли отдельно.





Об этом он заявил на брифинге в Киеве.





"Нас посадили в микроавтобусы. Мы заехали по пути в сторону границы Украины в КГБ. И там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову. По этому у меня есть основания полагать, что весь день 7 сентября она находилась в КГБ", - заявил он.





Иван Кравцов уверен, что силовики были заинтересованы в том, чтобы вывезти Марию Колесникову за границу. И даже предложили вывезти Колесникову на собственном автомобиле.





В свою очередь, Антон Родненков сообщил, что Колесникову они увидели только на украинской границе.





"Появилась Мария Колесникова, ее вели силой. Это было довольно громко, было понятно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее силой затолкали на заднее сиденье, при чем предварительно был включен режим, что двери изнутри не открываются... Она кричала, что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на мелкие кусочки, помяла и выбросила в окно», - рассказал Родненков.





Иван Кравцов добавил, что белорусский пограничник не обратил внимание на то, что под именем Марии Колесниковой белорусскую границу пересек мужчина.





Также Кравцов рассказал, что не знает, где сейчас находится Колесникова, но, по его мнению, скорее всего, это КГБ. В свою очередь в Минске известно, что Мария Колесникова в Мозырском погранотряде.





Напомним, что гражданина Беларуси нельзя выдворить из страны, то есть депортировать. А Мария Колесникова именно гражданкой Беларуси и является.





Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине. Об этом они сказали на пресс-конференции в Укринформе.

"Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном (Родненковым - ред.) такие вопросы обсудить", - сказал Иван Кравцов.

На что Антон Родненков добавил: "Ну пока что у нас таких планов нет".

Они также предположили, что Мария Колесникова сейчас, скорее всего, находится в комитете государственной безопасности Белар и. "На нее там осуществляют колоссальное давление уже сутки. Я бы никому не пожелал быть на ее месте, мы призываем всех белорусов поддержать Марию всеми возможными законными пособами", - сказал Родненков.





После пресс-конференции стало понятно и то, как появилось видеообращение о намерении бежать из страны, показанное сегодня по белорусским телеканалам.





"Они требовали записать видео. Предложили свой вариант текста. Мы сказали - более нейтральный. Пять человек отвезли нас в лес. Один мужчина в костюме держал светодиодную лампу, другой был в балаклаве и форме, мы под контролем еще двух замечательных людей создали несколько вариантов записей", - рассказал Кравцов.





В свою очередь Родненков добавил, что они согласились записать видеообращение, поскольку "ситуация была сложная".



