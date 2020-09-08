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Латушко: Лукашенко пытается выиграть время заявлениями о конституционной реформе

Павел Латушко не верит в искренность белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего о намерении провести новые президентские выборы после конституционной реформы.


"Выборы надо проводить уже завтра при понимании того, что будут освобождены все политзаключенные, прекращено преследование инакомыслящих, создана здоровая атмосфера в стране и восстановлена законность. Это должны быть прямые и честные, открытые выборы. Их можно проводить одновременно с конституционной реформой, но никак не после", - сказал Латушко "Интерфаксу" во вторник.

По его мнению, откладывая проведение выборов белорусские власти пытаются выиграть время. "Это игра на время, чтобы создать условия для сохранения действующей власти. Но это невозможно в сегодняшней ситуации, когда народ категорически против. Нельзя проводить выборы после конституционной реформы. Это растягивание во времени. Это годы. А значит это годы стагнации, нарушения прав человека, новых политзаключенных и выдворения людей исходя из ихполитических взглядов. Это недопустимо", - сказал Латушко.

Лукашенко ранее не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы. "Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - цитирует Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, участвующий в интервью с белорусским лидером.
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