РБК: в плане властей Беларуси по выходу из кризиса перемены возможны только в 2022-м
Власти Беларуси подготовили для ОБСЕ и России свой план выхода из политического кризиса.
О нем пишет РБК, ссылающийся на свои источники. Этот план якобы предусматривает проведение конституционной реформы до 2022 года, в результате которой будет ослаблена в пользу правительства и парламента власть президента. Обещаются "формат национального диалога", "либерализация политической системы", изменение партийной системы с повышением роли партий, изменения в избирательном законодательстве. Должен быть проведен референдум. После этого планируются повторные выборы президента и парламента.
При этом власти Беларуси не собираются вступать в переговоры с оппозицией и отвергают предложения других стран о посредничестве.
19:12 08/09/2020
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