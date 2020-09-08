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Лукашенко о голосовавших против него на выборах: это очень обидно

Александр Лукашенко назвал "обидным" голосование против него на выборах.


"Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну когда-то Он меня туда позовет", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.

В то же время, Лукашенко все еще уверен, что тех, кто голосовал за него на выборах, – большинство. "Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, (…), а их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике", - считает Лукашенко.

"Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу", - добавил глава Беларуси. 

А людям, которые еще до выборов со слезами на глазах просили Лукашенко уйти мирно, уйти самому не обидно, что их никто просто не желал слышать?.. 
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