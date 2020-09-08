



"Реальных естественных причин нет – их можно только выдумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера", – сказал 7 сентября Линкявичюс.





Он акцентировал, что Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне.





"Уходящий глава Беларуси не раз открыто призывал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то почему можно говорить, что такой возможности нет? Это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовых, политических и моральных, практических предпосылках. Но к сожалению так есть", – прибавил Линкявичюс.





"Поэтому надо ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это случится. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет", – подытожил министр.





Напомним, что после президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, когда официально объявили, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская - 10,12%.





Тихановская эти результаты не признала. В ночь на 11 августа она уехала в Литву.





7 сентября в Минске была похищена член Координационного совета Мария Колесникова.





"Похищение Колесниковой в Минске - позор. В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - написал Линкявичюс в своем твиттере.







