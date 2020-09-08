+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Глава МИД Литвы: Агрессия Беларуси против Литвы была бы безумием, но такая вероятность есть

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что военные действия переживающего кризис режима Александра Лукашенко против Литвы были бы безумием, но подчеркнул, что такая вероятность существует.


"Реальных естественных причин нет – их можно только выдумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера", – сказал 7 сентября Линкявичюс. 

Он акцентировал, что Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне.

"Уходящий глава Беларуси не раз открыто призывал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то почему можно говорить, что такой возможности нет? Это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовых, политических и моральных, практических предпосылках. Но к сожалению так есть", – прибавил Линкявичюс. 

"Поэтому надо ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это случится. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет", – подытожил министр. 

Напомним, что после президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, когда официально объявили, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская - 10,12%. 

Тихановская эти результаты не признала. В ночь на 11 августа она уехала в Литву.

7 сентября в Минске была похищена член Координационного совета Мария Колесникова. 

"Похищение Колесниковой в Минске - позор. В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - написал Линкявичюс в своем твиттере. 
Источник: delfi.lt
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]