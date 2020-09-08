Что на самом деле сказал "Майк" о Лукашенко? Вы удивитесь, но это не "крепкий орешек"

Лукашенко, похоже, не зря ищет врагов. Только ищет он их не там - враги "притаились" не на Западе, а в его же окружении. Объясняем, откуда такой вывод.