Осторожно! Провокация
Некоторые белорусы получили сообщения якобы от Фонда солидарности, который помогает деньгами белорусам, потерявшим работу из-за своих моральных и политических взглядов.
В этих сообщениях предлагается перечислить в фонд 10 000 рублей, и тогда «мы тебя не тронем, помни, мы следим за тобой и твоими родственниками».
Один из координаторов проекта Фонда солидарности BYSOL, правозащитник и волонтер Андрей Стрижак констатирует, что это «шитый белыми нитками фейк».
"Он настолько явный в том числе потому, что там подпись «Жыве Беларусь» через букву «и». Ни один белорус никогда в жизни не напишет так. Второй момент, 10 000 рублей — это очень большая сумма, если считать в белорусских рублях. А если в российских, то вполне подъемная. Поэтому я думаю, что провокация сделана с помощью иностранных специалистов", цитирует волонтера @tutby_official
13:41 08/09/2020
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