



"Да, возможно, я немного пересидел", - цитирует Лукашенко телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".





Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян был в числе российских журналистов, которые взяли во вторник интервью у Лукашенко.





"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировалaf белорусского лидера программa "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник .





В то же время Лкашенко заявил, что он "просто так не уйдет", потому что начнут "резать" его сторонников, сообщил главный редактор радио "Говорит Москва". Но, по его словам, Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после конституционной реформы.