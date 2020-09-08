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Петр Кузнецов: Только мирный протест! И в Новый год мы войдем без старого правителя

Последние события с жесткими и массовыми задержаниями дают очень немало для того, чтобы примерно понять в какой точке мы находимся и в какую сторону события могут развиваться дальше, пишет основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов.

Петр Кузнецов: Только мирный протест! И в Новый год мы войдем без старого правителя
"В силовом аппарате явно все не хорошо. Не только перетасовка силовиков прошлой недели об этом явно говорят. В последние дни тоже появилось немало индикаторов.

Это и полный уход в тотальную анонимность, что явно говорит о подорванном боевом духе и неуверенности личного состава. 

И идиотское интервью Караева, где он практически прямо взялся подстрекать мужчин к силовому противостоянию - заявления о том, что таким мужчинам место "у плиты" сродни детскому "на слабо". 

Это тоже говорит о расшатывании настроений среди бойцов, которых приходится убеждать, что эти мирные люди - бандиты, и о желании поскорей перевести все в понятную и простую для них плоскость. 

И начальник ГУБОПиК с дубинкой на улице - явно не от избытка сил, кадров и уверенности.


Они, конечно, оказались в гипертяжелом положении и время, а так же не ослабевающий мирный протест, работают явно не на них.

А, между прочим, на них ещё висит задача с четким дедлайном - погасить протесты любой ценой до инаугурации.

Проводить эту процедуру на фоне сотен тысяч протестующих на улице - не просто глупо и смешно, но и смертельно опасно. Потому что никто и близко не возьмется предсказать, как поведут себя люди, что предпримут и чем это в итоге закончится.

Поэтому надо хорошо понимать: силовики сейчас будут изо всех сил стараться обострять и давить. Во-первых, им надо спешить, пока костяк не разложился окончательно.

Во-вторых, им надо спешить, чтобы обеспечить своему боссу то, что обеспечить невозможно - тихую инаугурацию.

Вот в воскресенье игру на обострение мы и наблюдали. Примечательно и показательно, что самое явное бесчинство - битьё дверей в кафе дубинками, было осуществлено под руководством и с непосредственным участием одного из топовых милицейских начальников страны - начальника ГУБОПиК. 

В эту сторону теперь они изо всех сил будут стараться повернуть все процессы.

Что тут может получится в итоге?

Задавить протест они не смогут - это уже хорошо видно. И потому, что общество набирает силу, и потому, что сами они слабеют.

Все, что может произойти, в итоге определяется именно этим.

Лучший вариант для Беларуси - полная демотивация и распад силового аппарата перед лицом мирного протеста и бегство Лукашенко.

Худший - силовая эскалация наподобие 9-11, уличные бои, жертвы, и целая россыпь возможных вариантов исхода - от того же распада силового аппарата и до введения военного положения.

Как бы то ни было, мы видим исходя из реалий сегодняшнего дня, что 

мирный протест побеждает, пусть медленно, но верно разъедает систему и приводит ее в негодность.


Дальнейшее в руках людей - всех тех, кто протестует и имеет достаточно воли, выдержки и терпения для того,чтобы делать это максимально мирно.

А у меня сейчас появилось достаточно стойкое чувство, что в Новый год мы пойдем уже без старого правителя.
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