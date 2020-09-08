"В силовом аппарате явно все не хорошо. Не только перетасовка силовиков прошлой недели об этом явно говорят. В последние дни тоже появилось немало индикаторов.





Это и полный уход в тотальную анонимность, что явно говорит о подорванном боевом духе и неуверенности личного состава.





И идиотское интервью Караева, где он практически прямо взялся подстрекать мужчин к силовому противостоянию - заявления о том, что таким мужчинам место "у плиты" сродни детскому "на слабо".





Это тоже говорит о расшатывании настроений среди бойцов, которых приходится убеждать, что эти мирные люди - бандиты, и о желании поскорей перевести все в понятную и простую для них плоскость.





И начальник ГУБОПиК с дубинкой на улице - явно не от избытка сил, кадров и уверенности.





Они, конечно, оказались в гипертяжелом положении и время, а так же не ослабевающий мирный протест, работают явно не на них.





А, между прочим, на них ещё висит задача с четким дедлайном - погасить протесты любой ценой до инаугурации.





Проводить эту процедуру на фоне сотен тысяч протестующих на улице - не просто глупо и смешно, но и смертельно опасно. Потому что никто и близко не возьмется предсказать, как поведут себя люди, что предпримут и чем это в итоге закончится.





Поэтому надо хорошо понимать: силовики сейчас будут изо всех сил стараться обострять и давить. Во-первых, им надо спешить, пока костяк не разложился окончательно.





Во-вторых, им надо спешить, чтобы обеспечить своему боссу то, что обеспечить невозможно - тихую инаугурацию.





Вот в воскресенье игру на обострение мы и наблюдали. Примечательно и показательно, что самое явное бесчинство - битьё дверей в кафе дубинками, было осуществлено под руководством и с непосредственным участием одного из топовых милицейских начальников страны - начальника ГУБОПиК.





В эту сторону теперь они изо всех сил будут стараться повернуть все процессы.





Что тут может получится в итоге?





Задавить протест они не смогут - это уже хорошо видно. И потому, что общество набирает силу, и потому, что сами они слабеют.





Все, что может произойти, в итоге определяется именно этим.





Лучший вариант для Беларуси - полная демотивация и распад силового аппарата перед лицом мирного протеста и бегство Лукашенко.





Худший - силовая эскалация наподобие 9-11, уличные бои, жертвы, и целая россыпь возможных вариантов исхода - от того же распада силового аппарата и до введения военного положения.





Как бы то ни было, мы видим исходя из реалий сегодняшнего дня, что





мирный протест побеждает, пусть медленно, но верно разъедает систему и приводит ее в негодность.





Дальнейшее в руках людей - всех тех, кто протестует и имеет достаточно воли, выдержки и терпения для того,чтобы делать это максимально мирно.





А у меня сейчас появилось достаточно стойкое чувство, что в Новый год мы пойдем уже без старого правителя.