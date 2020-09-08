Очередное циничное заявление Кремля: мы ничего не знаем о наличии в Беларуси политзаключенных
В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Беларуси.
«С каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки», — цинично заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным», — сказал он журналистам, комментируя призывы освободить политзаключенных в Беларуси.
Он подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки.
«Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Беларуси», — сказал Песков.
Напомним, ранее правозащитники заявляли уже о почти 50 политзаключенных в Беларуси, в том числе таких известных как Сергей Тихановский, Микола Статкевич, Павел Северинец, Виктор Бабарико, а также ряде находящихся за решеткой полулярных блогеров и активистов, проходящих по делу об "организации массовых беспорядков".
Список политзаключенных постоянно пополняется.
"Белорусский партизан"
12:26 08/09/2020
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