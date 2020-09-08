Cиловики пошли по "молодофронтовцам"
Сотрудники Следственного комитета утром 8 сентября пришли по месту жительства активиста "Молодого фронта" Виталия Тригубова. Однако дома его не было.
Мать спросила через дверь у следователя, почему тот интересуется Виталием. Тот сообщил, что хочет допросить Тригубова в рамках уголовного дела, однако какого – не сказал.
Правозащитникам также сообщают, что утром перестал выходить на связь и лидер "Молодога фронта" Денис Урбанович. Возможно, он задержан.
11:34 08/09/2020
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