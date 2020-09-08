+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко не имеет законных оснований оставаться президентом Беларуси

Лидер протеста в Беларуси Светлана Тихановская 8 сентября выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила, что Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом Беларуси.

Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко не имеет законных оснований оставаться президентом Беларуси
Телеканал "Настоящее Время" транслировал ее обращение, а также обсуждает сказанное с политологами, дипломатами и другими гостями студии.



Парламентская ассамблея Совета Европы – один из двух главных уставных органов Совета Европы: он в свою очередь определяет основные направления дипломатической, социальной и других политик всего ЕС и входящих в него государств.

Выступление Тихановской может подстегнуть представителей ЕС к скорейшему введению санкций против самого Лукашенко и его ближайшего окружения. В конце августа министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о том, что санкции будут введены против высокопоставленных соратников Александра Лукашенко, "которым вменяется в вину фальсификация итогов президентских выборов в Беларуси и насильственное подавление мирных протестов в стране". 

Но когда это будет сделано – неизвестно, решение проходит долгую цепочку согласований. Самого Лукашенко в санкционном списке вообще нет: страны ЕС не смогли согласовать единой позиции по этому вопросу. За введение санкций против Лукашенко выступают страны Балтии и Польша, против выступают Германия, Франция и Италия, а также еще несколько стран. 

Берлин и Париж в частности считают, что "при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", а санкции это якобы осложнят.

Ранее выступая в Совете Безопасности ООН, Тихановская уже попросила организацию ввести санкции в отношении режима Лукашенко и осудить использование силы белорусскими силовиками против мирных протестующих.

Выступление Тихановской состоится на следующий день после похищения в Минске ее соратницы Марии Колесниковой, а также после того, как власти Беларуси вынудили уехать из страны доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову, члена Координационного совета оппозиции Павла Латушко и арестовали еще нескольких членов совета.

Также речь в ПАСЕ прозвучит на фоне массовых мирных протестов, которые прошли в Минске 5 и 6 сентября и таких же массовых задержаний: за два дня были задержаны более 700 человек. 

Как и раньше, протестующие требуют отставки Александра Лукашенко из-за фальсификации выборов президента 9 августа, проведения новых, честных выборов и освобождения всех политзаключенных.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]