



Как поясняют авторы проекта, чтобы подать заявление в милицию, нужны понятные им доказательства. Чтобы возбудить дело, нужны подписи тех, кто проголосовал за Светлану Тихановскую на конкретном участке. И таких подписей нужно больше, чем в протоколе участка.





«Как только на участке наберется на 30% больше избирателей Светланы Тихановской, чем указано в протоколе, данные будут оформлены и переданы сотрудникам МВД. Такое расхождение между данными протоколов и количеством собранных подписей будет веским основанием, чтобы РУВД начали проверку», — пояснили инициаторы проекта.