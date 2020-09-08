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Интерфакс-Украина: Колесникова при попытке насильственного вывоза из Беларуси порвала свой паспорт

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт.

Интерфакс-Украина: Колесникова при попытке насильственного вывоза из Беларуси порвала свой паспорт
Об этом стало известно из информированных источников

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

Это вполне объясняет путаницу в показаниях представитель белорусского Госпогранкомитета, представитель которого сначала заявил, что Колесникова, Родненков и Кравцов покинули Беларусь, а потом уточнил, что Мария Колесникова задержана. Подробности происходяшего можно прочитать в нашем материале "Марию Колесникову задержали на границе". 

Госпогранслужба Украина подтвердила прибытие на территорию страны Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

При этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал Геращенко в соцсети Facebook во вторник.

"Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - добавил он.
"Белорусский партизан"
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