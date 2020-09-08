Об этом стало известно из информированных источников

Госпогранслужба Украина подтвердила прибытие на территорию страны Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

При этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".





"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал Геращенко в соцсети Facebook во вторник.





"Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - добавил он.