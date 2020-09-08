Минобороны играет мускулами. Танки и артиллерия приведены в "высшую боеготовность
Как сообщает сайт Министерства обороны Беларуси, с 7 сентября начата проверка боевой готовности белорусских вооруженных сил.
«В высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», – сообщает министерство.
Отмечается, что мероприятия проверки «включают в себя призыв военнообязанных из запаса, боевое слаживание».
Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.
По всей видимости, такими действиями белорусские силовики хотят обозначить серьезность угрозы со стороны Запада, на которую постоянно намекает Лукашенко в своих выступлениях. В частности, он ранее заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот» страны.
Многие эксперты расценивают такие заявление как попытку за счет искусственного создания внешней угрозы подавить протесты внутри страны.
Источник: gazetaby.com
10:21 08/09/2020
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