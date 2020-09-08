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В ЕС пригрозили санкциями за аресты и исчезновения в Беларуси

В Евросоюзе ожидают от властей Беларуси немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам до и после президентских выборов и пригрозили санкциями.


Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил «непрерывные произвольные аресты и задержания без объяснений по политическим мотивам» в Беларуси. Вечером в понедельник, 7 сентября, он опубликовал расширенное заявление на тему преследования.

Боррель отметил, что совсем недавно мишенями стали Мария Колесникова, Андрей Егоров, Ирина Сухий, Антон Родненков и Иван Кравцов, а после воскресного мирного Марша единства были задержаны 633 человека.

«Государственные власти в Беларуси продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства», — говорится в заявлении.

ЕС ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных 9 августа президентских выборов.

Боррель потребовал, чтобы гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, включая членов Координационного совета, «были защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия».

Глава дипломатии ЕС также напомнил о верховенстве закона и необходимости проведения «тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений», чтобы привлечь виновных к ответственности.

Боррель отметил, что ЕС введет санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.
Источник: telegraf.by
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