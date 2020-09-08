"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером - я, Родненков, Колесникова и Кравцов - обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор, как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", - рассказал Максим Знак tut.by





Мария Колесникова пропала утром 7 сентября. В центре Минска, возле Национального художественного музея, неизвестные люди затащили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и уехали в неизвестном направлении.





За несколько минут до того с Колесниковой разговаривал редактор Еврорадио Змитер Лукашук. Оказалось, что она шла на почту, чтобы получить какую-то посылку от КГБ.





Юрист Максим Знак - единственный член Президиума Координационного совета, кто до сих пор находится в Беларуси и на свободе.



