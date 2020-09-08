+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Максим Знак: Колесникова ни при каких обстоятельствах не собиралась покидать страну

Мария Колесникова не собиралась покидать пределы Беларуси. Об этом заявил член президиума Координационного совета Максим Знак.

Максим Знак: Колесникова ни при каких обстоятельствах не собиралась покидать страну
 "После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером - я, Родненков, Колесникова и Кравцов - обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор, как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", - рассказал Максим Знак tut.by

Мария Колесникова пропала утром 7 сентября. В центре Минска, возле Национального художественного музея, неизвестные люди затащили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и уехали в неизвестном направлении.

За несколько минут до того с Колесниковой разговаривал редактор Еврорадио Змитер Лукашук. Оказалось, что она шла на почту, чтобы получить какую-то посылку от КГБ.

Юрист Максим Знак - единственный член Президиума Координационного совета, кто до сих пор находится в Беларуси и на свободе.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]