Вы готовы? Лукашенко ответит откровенно и на самые острые вопросы
Сегодня Лукашенко даст большое интервью - кому?
Об этом сообщает приближенный к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».
По информации пула, глава государства «как всегда откровенно» ответит на самые острые вопросы во время большого интервью.
Президентский пул пообещал рассказать, «что и кому».
Напомним, ранее Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
10:01 08/09/2020
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