Как ЕС может наказать Лукашенко? Ну и что там с санкциями?

ЕС не торопится «сжигать мосты»





«Такая тщательность объяснима: европейский бюрократический подход требует надежного обоснования включения в санкционные перечни любого имени. В Брюсселе научены опытом прежних лет, когда включенные в черные списки белорусские чиновники завалили исками судебные инстанции ЕС», — отмечает Язэп Абзаваты в своем комментарии на сайте «Наше мнение».





По его мнению, не слишком убедителен аргумент, что международное сообщество боится вмешиваться, ибо рассчитывает, что Лукашенко продолжит противодействовать империализму Москвы.





«После всех высказываний на эту тему ожидать такого было бы крайне наивно», — считает автор комментария.









Он отмечает: на торговые санкции ЕС не пойдет, чтобы не навредить рядовым гражданам страны. В этих условиях, пожалуй, единственной более или менее серьезной неприятностью для белорусского руководства может стать уход из Беларуси европейских финансовых институтов – Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также возникновение проблем с получением средств от Международного валютного фонда.





«Не исключено, впрочем, что «главный союзник» компенсирует эти потери. Правда, за это придется чем-то заплатить, — подчеркивается в комментарии. — Возможно, конечно, что существуют некие скрытые обстоятельства, которые в корне меняют ситуацию, однако на данный момент есть сильное подозрение, что по большому счету вся активность Евросоюза в отношении белорусского режима фактически сведется к сотням «серьезных предупреждений», которыми в 60-годы прошлого столетия маоистский Китай стращал американских империалистов. С тем же эффектом».



