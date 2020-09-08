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Президент Литвы: Для выхода из ситуации в Беларуси нужно провести новые президентские выборы

Литва готова взять на себя лидерство в процессе урегулирования в Беларуси.


Позиции Вильнюса и Киева в том, что ключом к стабилизации ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, совпадают. Ситуацию в нашей стране в телефонном разговоре обсудили президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба литовского президента.

«С украинским лидером мы пришли к согласию в том, что мирным путем для выхода из сложившейся ситуации были бы диалог властей с представителями гражданского общества для обсуждения вопроса передачи власти и проведение новых президентских выборов, честных и демократических, под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — приводятся в сообщении слова президента Литвы.

Науседа добавил, что Литва готова взять на себя ведущую роль и стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси.

Пресс-служба президента Украины была лаконичнее: «Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обменялись мнениями относительно развития ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского Союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса».
Moyby.com
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