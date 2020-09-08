Об этом европейский политик заявил в понедельник во время слушаний по ситуации в Беларуси в ходе виртуального заседания подкомитета Европарламента по правам человека, сообщает корреспондент Укринформа.





«Люди, которые выходят на улицы в Беларуси, требуют правосудия, которого те санкции, которые мы намерены ввести, не принесут. Поэтому санкций недостаточно. Нужно провести международное расследование, и это именно то, что мы, сопредседатели Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST, предложили в письме депутатам этого парламента», - сказал Кубилюс.





Он отметил, что специальные рабочие группы Европейского парламента могут сделать очень важную работу во взаимодействии с правовыми экспертами белорусского парламента для сбора реальных свидетельств.





«Я очень счастлив, что депутаты поддержали нашу инициативу. Важно создать такие рабочие группы, которые с утра до ночи будут проводить очень специфическую работу, чтобы помочь народу Беларуси восстановить справедливость», - отметил литовский евродепутат.





Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным ЦИК, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После объявления таких результатов Тихановская была вынуждена выехать за границу.





После объявления официальных результатов президентских выборов в стране начались массовые протесты против избирательных фальсификаций. Полиция страны начала жестокие репрессии против участников мирных демонстраций, включая произвольные задержания, избиения, применение пыток и издевательства над людьми.



