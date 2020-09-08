+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

EURONEST предлагает провести международное расследование событий в Беларуси

Сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST евродепутат Андрюс Кубилюс считает необходимым включить Европарламент в международное расследование преступлений режима Лукашенко против народа Беларуси.

EURONEST предлагает провести международное расследование событий в Беларуси
Об этом европейский политик заявил в понедельник во время слушаний по ситуации в Беларуси в ходе виртуального заседания подкомитета Европарламента по правам человека, сообщает корреспондент Укринформа.

«Люди, которые выходят на улицы в Беларуси, требуют правосудия, которого те санкции, которые мы намерены ввести, не принесут. Поэтому санкций недостаточно. Нужно провести международное расследование, и это именно то, что мы, сопредседатели Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST, предложили в письме депутатам этого парламента», - сказал Кубилюс.

Он отметил, что специальные рабочие группы Европейского парламента могут сделать очень важную работу во взаимодействии с правовыми экспертами белорусского парламента для сбора реальных свидетельств.

«Я очень счастлив, что депутаты поддержали нашу инициативу. Важно создать такие рабочие группы, которые с утра до ночи будут проводить очень специфическую работу, чтобы помочь народу Беларуси восстановить справедливость», - отметил литовский евродепутат.

Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным ЦИК, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После объявления таких результатов Тихановская была вынуждена выехать за границу.

После объявления официальных результатов президентских выборов в стране начались массовые протесты против избирательных фальсификаций. Полиция страны начала жестокие репрессии против участников мирных демонстраций, включая произвольные задержания, избиения, применение пыток и издевательства над людьми.

Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]