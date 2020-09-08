Сценарий один на всех: пограничники подтвердили - Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Беларуси с Украиной
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова выехала из Беларуси.
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Об этом заявили в погранкомитете страны, передают СМИ.
В частности, утверждается, что Колесникова, а также другие члены президиума Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — пересекли границу Белоруссии с Украиной.«8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка“ и убыли в сторону Украины», — сообщил Антон Бычковский.
Тем временем телеканал «Беларусь-1» в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу», пишет news.tut.by
«Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — говорится в сообщении.
Никаких комментарией в Госпогранкомитете не озвучили.
08:10 08/09/2020
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